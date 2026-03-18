Batman\'da Direğe Çarpan Araçta 5 Yaralı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde otomobilin direğe çarptığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, 15.30 sıralarında Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyü mevkisinde meydana geldi. Gercüş'ten Arıca köyü istikametine giden İdris K. yönetimindeki 47 KZ 020 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki telefon ve internet direğine çarptı. Kazada sürücü ile Viyan Hande K. (32), Naile K. (8), Mehmet K. (5) ve bebek Yusuf Asaf K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

