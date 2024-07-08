Batman'da Eylem ve Etkinlikler 15 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika
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Batman'da Eylem ve Etkinlikler 15 Gün Süreyle Yasaklandı

Batman Valiliği, 1-15 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Yasak kapsamında gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, oturma eylemleri, anket yapma, çadır ve stant kurma, imza kampanyaları düzenleme, bildiri dağıtma ve protesto eylemleri yer alıyor.

08.07.2024 12:46
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(BATMAN) - Batman Valiliği, kent genelinde eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 1- 15 Temmuz tarihleri arasında her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"Batman ili coğrafi sınırları içerisinde; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun 17. ve 19. maddelerine istinaden, ilimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılmasının, çadır ve stant kurulmasının/açılmasının, imza kampanyası düzenlenmesinin, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eyleminin ise 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11. Maddesi gereğince 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli 15 Temmuz 2024 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile yasaklanmıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Batman'da Eylem ve Etkinlikler 15 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da Eylem ve Etkinlikler 15 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika
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