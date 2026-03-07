Batman\'da gençlere yönelik iftar programı düzenlendi

Batman'da AK Parti Gençlik Kolları tarafından gençlere yönelik iftar programı düzenlendi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, bir kafede düzenlenen "Gençlik Sofrası" programında, Türkiye'nin geleceğinde gençlerin önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bölgede lider olma yolunda önemli adımlar attığını ifade eden Nasıroğlu, çok çalışacaklarını ve bu konuda gençlere çok güvendiklerini belirtti.

Programa, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Osman Nuri Nazlıer, AK Parti Gençlik Kolları MKYK Yedek Üyesi Ferdi Şenel, AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Şahin ve gençler katıldı.