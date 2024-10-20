Batman'da Gönüllü Öğretmenler Köyde Etkinlik Düzenliyor - Son Dakika
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Batman'da Gönüllü Öğretmenler Köyde Etkinlik Düzenliyor

Batman\'da Gönüllü Öğretmenler Köyde Etkinlik Düzenliyor

Batman'da gönüllü öğretmenler, köydeki çocuklar için etkinlikler düzenleyerek sosyal aktiviteler sunuyor.

20.10.2024 12:46
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Batman'da bir araya gelen gönüllü öğretmenler ve memurlar, köylerde yaşayan çocukları etkinliklerle buluşturuyor.

Batman ve Mardin'de görev yapan bir grup öğretmen ve memur, gezdikleri köylerde çocukların sosyal aktivitelerden uzak olduklarını görünce, onları çeşitli etkinliklerle buluşturma kararı aldı.

Bir araya gelen 25 gönüllü, ilk ziyaretlerini Batman'ın Gercüş ilçesinin Nurlu köyüne gerçekleştirdi.

Köydeki okulda öğrencilerle bir araya gelen gönüllüler çocuklar için elma yeme, halat çekme, balon patlatma ve yumurta yarışı ile müzik dinletisi ve sinema gibi etkinlikler düzenledi.

Yapılan yarışmalarda çocuklara çeşitli hediyeler de veren gönüllüler, onlara keyifli bir gün yaşattı.

"Etkinliği farklı köylerde de sürdüreceğiz"

Gercüş'ün Yolağzı köyündeki okulda görev yapan ve etkinliği organize eden öğretmenlerden Mert Arar, AA muhabirine, vakit buldukça ATV ve motosikletlerle köyleri gezdiklerini ve çocuklara çeşitli hediyeler dağıttıklarını söyledi.

Köy ziyaretlerinde kırsalda yaşayan çocukların sosyal etkinliklere uzak olduklarını fark ettiklerini belirten Arar, gönüllülerle birlikte köylerde etkinlikler yapmaya karar verdiklerini ifade etti.

İlk olarak Nurlu köyünde etkinlik gerçekleştirdiklerini anlatan Arar, "Nurlu köyü çok dikkatimizi çekti. Çocukların sosyal etkinliğe ihtiyaçları olduğunu düşündük. Böyle bir aktivite yapmaya karar verdik. Sağ olsun gönüllü arkadaşlarımız da bizi kırmadı, bizimle birlikte köye geldi." dedi.

Gönüllülerle çocuklar için burada çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade eden Arar, çocukların kendilerini çok sıcak karşıladığını belirtti.

Etkinlik başlamadan önce köyde duyuru yaptıklarını, bu sayede çok sayıda çocuğun etkinliğe katıldığını ifade eden Arar, "Nurlu köyünde başladığımız etkinliği farklı köylerde de sürdüreceğiz. Bu etkinliği bir projeye de dönüştürebiliriz. Belirlemiş olduğumuz köyler var. İlk olarak Nurlu köyünden başladık. Daha sonra diğer köylere de gideceğiz." diye konuştu.

"Çocuklar için çeşitli etkinlikler yapmak hep hayalimdi"

Öğretmen Ece Kayacı da böylesi gönüllü bir çalışma içerisinde olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kayacı, "Çocuklara dokunmak, onlarla çeşitli etkinlikler yapmak hep hayalimdi. Çocuklarla halay çekmek, onlarla eğlenmek çok güzel. Köyleri gezmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Aynur Işık, arkadaşlarıyla birlikte çok güzel vakit geçirdiğini, oyunlar oynadıklarını, çeşitli hediyeler aldıklarını belirtti.

Pınar Ekinci de oynadıkları oyunlarla eğlendiklerini, arkadaşlarıyla mutlu bir gün geçirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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