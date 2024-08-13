Batman\'da gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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Batman'da gümrük kaçağı 200 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Kişinin üst aramasında gümrük kaçağı 2?0?0? paket sigara, 1?0? elektronik sigara ve pipo tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.