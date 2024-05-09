Batman'da hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Batman'da hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı

Batman\'da hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı

Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan operasyonla yakalandı. M.Ş.A, O.D. ve Y.B. isimli hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

09.05.2024 16:01
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Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 8 Mayıs'ta firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş.A, O.D. ve Y.B. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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