Batman\'da Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

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BATMAN'da kimliği belirsiz kişinin, bisikletle geldiği mobilya imalatı yapılan atölyede yaklaşık 100 bin lira değerinde malzeme çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Ocak'ta gece saatlerinde Bayındır Mahallesi'ndeki mobilya üretimi yapılan bir atölyede meydana geldi. Bisikletiyle geldiği atölyenin penceresini kırarak içeri giren şüpheli, yaklaşık 100 bin lira değerindeki çeşitli mobilya ve hırdavat malzemelerini çuvala koydu. Şüpheli geldiği bisikletiyle uzaklaşırken, hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı. Atölye sahibinin şikayeti üzerine, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.