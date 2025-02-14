Batman'da Hızla Soygun Yapan İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Batman'da Hızla Soygun Yapan İki Şüpheli Yakalandı

Batman\'da Hızla Soygun Yapan İki Şüpheli Yakalandı

Batman'da bir iş yerinin balkonundan içeri giren iki hırsız, 120 bin liralık malzeme ve kasada bulunan döviz ile altını çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası şüpheliler tutuklandı.

14.02.2025 13:15  Güncelleme: 13:19
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BATMAN'da el arabasıyla 120 bin liralık hırdavat malzemesi ile kasadaki döviz ve altını çalan 2 şüpheli yakalandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler tutuklandı.

Olay, 5 Şubat'ta gece saatlerinde Çarşı Mahallesi Selahattin Eyyübi Caddesi'nde meydana geldi. İş yerinin hava alması için açık bırakılan balkon penceresinin demir korkuluklarını kırarak içeri giren 2 kişi, dükkandaki ayakkabı, iş elbiseleri ve çeşitli malzemeleri yanlarında getirdikleri çuvala doldurdu. Şüpheliler, daha sonra kilidini kırdıkları kasadaki bir miktar döviz ve altını da aldı. İçeride yaklaşık 1,5 saat zaman geçiren şüpheliler, çaldıkları malzemeleri el arabasına yükleyerek uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah iş yerini açınca soyulduğunu anlayan Metin Yalçın (26), durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince tespit edilen 2 şüpheli çaldıkları malzemelerle birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. 2 hırsız emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.(DHA

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Batman'da Hızla Soygun Yapan İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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