Batman'da İlk Tekstil Fuarı Açıldı

Güncel

Batman'da bu yıl ilki düzenlenen Tekstil Züccaciye ve Ayakkabı Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Valilik himayesinde İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Batman Tekstil Sanayi İş Adamları Derneğinin işbirliğiyle Adalet Caddesi'nde düzenlenen fuarın açılışı için tören yapıldı.

Vali Ekrem Canalp, törende, iki yıl önce Batman'ı festivaller şehri yapmak için yola çıktıklarını ve festivallere katılımın katlanarak arttığını söyledi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen fuarda, 116 stantta 45 firmanın yer aldığını belirten Canalp, şunları kaydetti:

"Fuarımızda tekstil, züccaciye ve ayakkabı var. Bu, Batman'ın aynı zamanda ekonomisine ve ticaretine de katkı sağlayacaktır Bunun da gururunu yaşıyoruz. Festivalimize katılım ve destek sağlayan bütün sivil toplum kuruluşlarımıza, odalarımıza, firmalarımıza ve çok saygıdeğer aziz Batmanlılara şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hayırlı mübarek etsin."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Canalp, daha sonra stantları gezdi.

Fuarın açılışına, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, kamu kurum yöneticileri, oda başkanları, firma yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.