Batman\'da İntihar Girişimi: Kız Çocuğunun Tedavisi Devam Ediyor

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozluk ilçesindeki evlerinin önünde ipte asılı olarak ailesi tarafından bulunan kız çocuğunun tedavisine Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edildiğini açıkladı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7 Ocak 2024'te Kozluk ilçesindeki evlerinin önünde ipte asılı olarak ailesi tarafından bulunan mağdur kız çocuğunun tedavisine Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edilmektedir. Soruşturmayla ilgili tüm deliller ivedi bir şekilde toplanmış olup, bazı yerel basın organlarının sosyal medyalarında iddia edildiği üzere olayla ilgili bu aşamada gözaltına alınan kimse bulunmamaktadır. Soruşturmaya konu intihar olayının nedenine ilişkin araştırmaya Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle devam edilmekte olup, soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir."