Batman\'da izinsiz protesto gösterilerine katılan 6 şüpheliye gözaltı

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BATMAN'da polis ekipleri tarafından düzenlenen 'Şehit Birol Öztekin Operasyonu'nda, kentteki izinsiz protesto gösterilerine katıldığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte gerçekleştirilen izinsiz protesto gösterilerine katıldığı ve sosyal medyada terör örgütü lehine propaganda yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 'Şehit Birol Öztekin Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli, belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.