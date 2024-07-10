Batman'da Kaçakçılık Operasyonunda 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılığın önlemesi amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda ekipler şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı.

Duran araçtan başka bir araca kaçak ürünler aktarıldığı sırada düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 400 elektronik sigara, 790 paket sigara, 100 puro, 70 paket elektronik sigara tütünü ve 135 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.