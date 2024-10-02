Batman\'da Kaçakçlık Operasyonu: 2 Gözaltı

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Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Batman Diyarbakır karayolunda bir kargo firmasına ait kamyon durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 7? bin 9?5? paket bandrolsüz sigara, 2? bin 7?2?5? puro, 7?7?8? elektronik sigara, 1?2?0? paket ısıtılmış sigara ile 3?1?2? kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.