Batman'da Kamyon Çarpması: Kadın Ağır Yaralandı

Batman'da kamyonun çarptığı kadın ağır yaralandı.
Murat Ç. (56) idaresindeki 56 AAK 645 plakalı kamyon, Emek Bulvarı'nda yol kenarında duran Gülişe İrge'ye (71) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kamyon sürücüsü Murat Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.
