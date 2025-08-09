Batman\'da Kamyonete Çarpan Araçta Yaralı

Batman'da park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Akyürek Mahallesi İstasyon Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 HB 507 plakalı otomobil, park halindeki 72 AS 804 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan otomobil sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
