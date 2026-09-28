Batman'da kargo kamyonunun kasasındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

BATMAN'da bir kargo firmasına ait kamyonun kasasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında bazı kargo paketleri hasar gördü.

Bayındır Mahallesi Batıraman Bulvarı'nda kargo firmasına ait kamyonun kasasında, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında bazı kargo paketleri hasar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.