Batman’da Kopya Skandalı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Batman’da Kopya Skandalı: Şüpheli Tutuklandı

Batman’da Kopya Skandalı: Şüpheli Tutuklandı

Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayı Sınavı'nda kopya düzeni kuran şüpheli Batman’da tutuklandı.

29.11.2024 11:19
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Batman'da kurduğu düzenekle Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayı Sınavı'na girenlere para karşılığı kopya veren şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayı Sınavı'na giren adaylara kopya düzeneğiyle sınav anında cevapları ileten bir şüpheli tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu kişinin ikametindeki aramada, geçmiş tarihlerde yapılan sınavlara ait kopya çekme görüntülerinin bulunduğu flash bellek, 3 kişiye ait e-sınav giriş belgesi, kopya çekme düzeneğinde kullanılan 24 cep telefonu, 6 akıllı saat, 10 kulaklık, 13 düğme kamera, 3 dinleme cihazı, dizüstü bilgisayar, el dedektörü, 11 cep telefon kasası, 12 cep telefonu ekranı, 11 cep telefonu işlemcisi, lehim makinesi, amper ölçe makinesi, düzenek yerleştirmeye yardımcı bakır kablo, bant, suçtan elde edildiği değerlendirilen 176 bin 650 lira, 1000 avro, 1200 dolar ve 50 sterlin ele geçirildi.

Şüpheliye ait bilgisayarda sınav anında soruları gösteren videolar bulundu.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı cumhuriyet savcılığında sorgulandı.

Buradaki sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

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