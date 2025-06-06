Batman'da Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti.
Sabahın erken saatlerinden itibaren Asri Mezarlığını ziyaret eden vatandaşlar, vefat eden yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Bazı vatandaşlar Yasin-i Şerif okurken bazıları ise mezar taşlarını temizledi.
Son Dakika › Güncel › Batman'da Kurban Bayramı Mezarlık Ziyareti - Son Dakika
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