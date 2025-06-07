Batman'da Kurbanlık Satışlarında Yoğunluk Devam Ediyor

Batman'da kurbanlık satışlarında yoğunluk sürüyor

BATMAN - Batman'da bayramın ikinci gününde kurbanlık satışlarında yoğunluk yaşanıyor.

Bayramın ikinci gününde vatandaşlar, kurban ibadetlerini yerine getirmek için satış alanlarına yoğun ilgi gösterdi. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise, vatandaşların hijyenik ve düzenli bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla satış ve kesim noktalarını her 2 saatte bir denetleyerek kurallara uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Belediyenin belirlediği noktalardan birinde kurbanlık satışı ve kesimi yapan besici Ali Üleç, 10 yıldır bu işi yaptığını belirterek, "Bugün bayramın ikinci günü. Müşteriler geliyor, kurbanlığını beğenip seçiyor, pazarlık yapıyoruz ve ardından kesimini gerçekleştiriyoruz. Kesim işlemi bize ait. Müşteri de biz de memnun kalıyoruz. Bugün şimdiye kadar yaklaşık 80 kurbanlık sattık ve kesimini yaptık. Dün ise 150 kurbanlık hem sattık hem kestik. Bugünkü hedefimiz de 150. Son iki günde toplamda 230 hayvanın kesimini gerçekleştirdik. Bayramın dördüncü gününe kadar burada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kurbanlık koyun alan Nezir Doğan ise 12 bin liraya bir kurbanlık koyun aldığını belirterek, "Yaklaşık 30 kilogram gelen bir kurbanlık aldık. Kestikten sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız" diye konuştu.