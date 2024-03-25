Batman'da 60. Kütüphane Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
"Yapay Zeka Temelli Akıllı Kütüphaneler" temasıyla gerçekleştirilen törende Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan sinevizyon gösterimi yapıldı.
Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, törende yaptığı konuşmada, kentteki kütüphanelerin kapasiteleri, merkez ve ilçelerde devam eden kütüphane projeleri hakkında bilgi verdi.
Törende, İl Halk Kütüphanesinden en çok kitap alıp okuyan okurlara ödülleri verildi.
Katılımcılar daha sonra kitap ve özlü sözler sergisini gezdi.
Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, İl Özel İdaresi Sekreteri Abdulkadir Özer, İl Sağlık Müdürü Semih Canpolat, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Zeki Eryarsoy, AFAD İl Müdürü Fevzi Bakır, İl Müftüsü Ahmet Durmuş, kütüphane çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Batman'da Kütüphane Haftası dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kapsamında Nevruz Bayramı kutlandı. Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Okul Müdürü Sami Otlu, bayramların Türk kültüründe birleştirici bir gücü olduğunu belirtti. Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu ve örste demir dövüldü. Nevruz ateşi yakıldıktan sonra program sona erdi. Kaymakam, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar da programa katıldı.
Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 72 okul servis aracı kontrol edildi. Denetimlerde sürücülerin kurallara uyduğu belirlendi ve servis şoförleri ile rehber personele trafik eğitimleri verildi.
Anadolu Üniversitesi İİBF tarafından düzenlenen seminerde, sosyal medyanın finansal piyasalar üzerindeki etkileri ele alındı. Seminere İİBF Dekanı, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Arş. Gör. Deniz Sevinç, sosyal medyanın manipülasyonlarından korunmanın önemine değindi ve finansal okuryazarlık konusunda bilgi sahibi olmanın gerekliliğini vurguladı.
Kayseri'nin Sarız ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olaya karışan 2 tutuklu sanığın yargılanması devam ediyor. Duruşmada tutuklu sanıkların beraat ve tahliye talepleri reddedildi. Müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır cezaların verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Türk milletinin Balkan Savaşı'ndaki fedakarlıklarını vurgulayarak, Balkan Şehitlerini Anma Günü'nü kutladı. AK Parti Edirne İl Başkanvekili Aydoğan Akıncı ve Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin de aynı gün dolayısıyla mesaj yayımladı.
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 538 araç sürücüsüne 1 milyon 252 bin TL para cezası yazıldı. Denetimlerde, 7 bin 610 sürücü ve araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 538 sürücüye para cezası kesildi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından devlet desteğiyle kurulan Sutaşı Çarşısı'nda 39 esnaf hizmet veriyor. Çarşıda tamirhaneden ayakkabıcıya, kasaptan lokanta ve çiçekçiye kadar farklı işletmeler bulunuyor. İş yerlerini kaybeden esnaflar, devlet desteğiyle geçici olarak bu çarşıda çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar da ihtiyaçlarını buradan karşılayabiliyor.
Tepebaşı Belediyesi'nin her yıl Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar etkinliği bu kez Muttalip Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, mahallelilerle bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?