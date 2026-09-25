Batman'da lise öğrencileri 250 köy öğrencisi için diktiği formaları hediye etti

BATMAN'da 'Üreten ellerden, gülen yüzlere' projesi kapsamında meslek lisesinin Moda Tasarım Bölümü öğrencileri, 13 köy okulunda eğitim gören 250 öğrenci için okul forması dikti. Köy okulunu ziyaret eden lise öğrencileri, diktikleri formaları çocuklara hediye edip, çeşitli etkinlikler düzenledi.

Batman Kültür Meslek Lisesi Moda Tasarım Bölümü öğrencileri, 'Üreten ellerden, gülen yüzlere' projesi kapsamında kent merkezine bağlı 13 köy okulunda eğitim gören yaklaşık 250 öğrenci için okul forması dikti. Proje kapsamında Çarıklı İlkokulu'nu ziyaret eden lise öğrencileri, hazırladıkları formaları çocuklara hediye etti. Lise öğrencileri ayrıca çocuklarla çeşitli oyunlar oynayıp, etkinlikler gerçekleştirdi.

'KÖY ÖĞRENCİLERİMİZİN TAMAMINA DESTEK OLDULAR'

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, proje kapsamında 250 öğrenci için forma dikildiğini belirterek, "Öncelikle Kültür Meslek Lisemizin Moda Tasarım Bölümü öğrencilerinin kendi kardeşlerine, köy öğrencilerine yaptığı bu formalar, bizim milli eğitim olarak projelendirdiğimiz 'Üreten ellerden, gülümseyen yüzlere' adlı projesinde lise öğrencilerimiz kendi alanlarındaki çalışmalarını öğrencilerimizle bütünleştirmek istediler. Bunun için de ilimizin merkezindeki birleştirilmiş 13 köy okulunun toplam 250'ye yakın öğrencisinin formalarının tamamını meslek lisemizin Moda Tasarım Bölümü öğrencileri yapmış oldular. Sadece forma yapmakla kalmadılar, öğrencilerimizle bir araya geldiler. Etkileşimde bulundular ve köy öğrencilerimizin tamamına destek oldular" dedi.

'FORMAMI ÇOK BEĞENDİM'

Çarıklı İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Zehra Çağır ise "Lisedeki abla ve abilerimiz bizim için forma yapmışlar. Bugün formalarımızı getirip bize hediye ettiler. Bu formaları bizim için yapanlara teşekkür ediyoruz. Bugün okulda çok güzel etkinlikler ve oyunlar oynadık. Çok güzel eğlendik. Formamı çok beğendim. Tam bana göre oldu. Hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.

3'üncü sınıf öğrencisi Bünyamin Fidan da "Lisedeki abilerimiz ve ablalarımız bizim için formalar yapmış. Yeni formalarımıza kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Formamı çok beğendim. Yarından itibaren artık yeni formamla okula geleceğim" dedi.