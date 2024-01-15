Batman\'da lise öğrencileri kültür ve sanat etkinlikleriyle buluştu

Batman'da lise öğrencileri "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" kapsamında kültür ve sanat etkinlikleriyle buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk kez sömestir öncesi öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta geçirmeleri, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmasının teşvik edilmesi için okullarda "kış şenliği" adı altında etkinlikler düzenleniyor.

Batman'da bu kapsamda bazı okullarda öğrencilere yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlendi.

Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesindeki sanat atölyesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ebru sanatını öğreniyor, taşlarla mozaik çalışması yapıyor.

Ayrıca hafta boyunca öğrencilere yönelik şiir dinletisi ve drama etkinlikleri yapılacak, sergi ve kermes düzenlenecek.

Okul müdürü İrfan Ortaç, Milli Eğitim Bakanlığının birinci yarıyıl tatili öncesindeki bir haftalık süreyi etkinlik haftası olarak belirlediğini belirterek, 4 gün sürecek etkinlikler kapsamında özellikle öğrencilere yönelik sanatsal çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Ortaç, "Sanat atölyemizde öğrencilerimizin daha eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla mozaik çalışması ile ebru çalışması yapılmaktadır. Bu hafta okulumuzda Hasankeyf ve Midyat gezisi de düzenleyeceğiz. Kermes, şiir dinletisi, drama çalışmaları, sergi gibi etkinlikler de gerçekleştireceğiz." dedi.

Öğrencilerden Asya Nur Ergün, sanat atölyesinde mozaik ile figür tasarımı ve sulu boya çalışması yaptıklarını belirtti.

Meryem Azra Güneyso da etkinlik haftası kapsamında okulda çeşitli aktiviteler düzenlendiğini, bunlardan ebru ve mozaik çalışmasına katıldığını söyledi.

Atölyede arkadaşlarıyla birlikte keyifli zaman geçirdiklerini anlatan Güneyso, "Burada hem el becerimiz hem de sanatsal yeteneğimiz gelişiyor. Bu çalışmalar çok eğlenceli." ifadelerini kullandı.