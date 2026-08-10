Batman'da Minibüs Çarpışması: 9 Yaralı
Batman'da iki minibüsün çarpışması sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Batman'da iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Batman Organize Sanayi Bölgesi??????? mevkisinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 72 S 0589 plakalı minibüs ile 34 FF 9042 plakalı minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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