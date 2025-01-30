Batman'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Batman'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Batman'daki motosiklet kazasında 22 yaşındaki Akif Tufan hayatını kaybetti.

30.01.2025 13:19
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Batman'da meydana gelen motosiklet kazasında bir genç hayatını kaybetti.

Akif Tufan'ın (22) kullandığı 72 AN 633 plakalı motosiklet, Özgürlük Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, ağır yaralanan genç sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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