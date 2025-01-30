Batman'da meydana gelen motosiklet kazasında bir genç hayatını kaybetti.
Akif Tufan'ın (22) kullandığı 72 AN 633 plakalı motosiklet, Özgürlük Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, ağır yaralanan genç sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Batman'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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