Batman'da Narkotik Operasyonu: 9.4 Kg Skunk Ele Geçirildi

BATMAN'da polis ekiplerince durdurulan 2 otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada 9 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, kent girişinde şüpheli görülen biri öncü olmak üzere 2 otomobil durduruldu. Otomobillerde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada 9 kilo 400 gram skunk, 1 ruhsatsız tabanca ve 27 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
