Batman'da Narkotik Operasyonu: 9.4 Kg Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
Batman'da Narkotik Operasyonu: 9.4 Kg Skunk Ele Geçirildi

08.04.2026 12:10
Batman'da yapılan operasyonda 9.4 kg skunk ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

BATMAN'da polis ekiplerince durdurulan 2 otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada 9 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, kent girişinde şüpheli görülen biri öncü olmak üzere 2 otomobil durduruldu. Otomobillerde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada 9 kilo 400 gram skunk, 1 ruhsatsız tabanca ve 27 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Batman'da Narkotik Operasyonu: 9.4 Kg Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika

Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Bahçeli’nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti İşte anlamı Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte anlamı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Galatasaray’a Göztepe maçı öncesi müjde Galatasaray'a Göztepe maçı öncesi müjde
Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

13:21
Fenerbahçe’den taraftarına büyük bir jest daha
Fenerbahçe'den taraftarına büyük bir jest daha
13:13
Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı fena sattı
Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
12:13
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
11:53
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı
ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
11:49
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
SON DAKİKA: Batman'da Narkotik Operasyonu: 9.4 Kg Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
