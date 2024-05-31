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Batman'da nesli tükenme tehdidi altında olan 'sarı benekli semender' görüldü

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde Anadolu semenderi olarak bilinen ve aynı zamanda nesli tükenme tehdidi altında olan sarı benekli semender görüldü.

Doğada yürüyüş yaptığı sırada su içmek için eğildiği kaynak suyu içinde nesli tükenme tehdidi altında olan sarı benekli semenderi gören doğasever Sabahattin Atalay, farklı bir hayvan olduğunu görünce bunun sarı benekli Anadolu semenderi olduğunu fark ettiğini söyledi.

Sason'un birçok yerinde denk geldiğini belirten Atalay, "Bir çok yerde suda bulunan benekli kertenkele, diğer ismi ise semenderdir. Bu kez de Şahinli köyü çeşmesindeyiz. Bu kez de burada suyun içinde gördük. bir süre izledik sonra sudan çıkıp kayboldu" dedi.