Batman'da öğrenciler geleneksel çocuk oyunlarını okul bahçelerinde oynuyor - Son Dakika
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Batman'da öğrenciler geleneksel çocuk oyunlarını okul bahçelerinde oynuyor

Batman\'da öğrenciler geleneksel çocuk oyunlarını okul bahçelerinde oynuyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Batman'da 75 okulun bahçesinde geleneksel çocuk oyunları için alanlar oluşturuldu. Öğrenciler beden eğitimi dersleri ve teneffüslerde bu oyunları oynayarak eğlenceli vakit geçiriyor. Okul müdürü, öğrencilerin daha hareketli olmasını ve teknoloji bağımlılığından kurtulmalarını amaçladıklarını belirtti.

28.02.2024 16:19  Güncelleme: 16:20
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Batman'da öğrenciler unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını okul bahçelerinde oluşturulan alanlarda oynuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması için yürütülen çalışma kapsamında Batman'da da 75 okulun bahçesinde oyun alanları oluşturuldu.

Bünyesinde ortaokul bölümü de bulunan Fatıma Zehra Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi bahçesinde geleneksel oyunların oynanabilmesi için alanlar yapıldı.

Öğrenciler beden eğitim dersleri başta olmak üzere, teneffüslerde geleneksel çocuk oyunlarını oynayarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Okul müdürü İrfan Ortaç, Bakanlığın talimatları doğrultusunda sene başında geleneksel çocuk oyunları alanları oluşturduklarını söyledi.

Öğrencilerin beden eğitimi derslerinde geleneksel oyunları oynadığını aktaran Ortaç, "Bu sayede öğrencilerin daha hareketli bir nesil olmasını sağlıyor ve çocukların teknoloji bağımlığından kurtulmalarını amaçlıyoruz. Çocuklarımız okul bahçemizde düzenlenen oyun alanlarında eğleniyorlar ve güzel bir vakit geçiriyorlar. Öğrenciler bahçede 5 taş, taş kağıt makas, ip atlama gibi oyunlar oynuyor." dedi.

Öğrencilerden Hira Özat da oyun alanlarında arkadaşlarıyla birlikte oynadığını ve çok eğlendiğini aktardı.

Meryem Esma Çiftçi ise arkadaşlarıyla birlikte geleneksel oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'da öğrenciler geleneksel çocuk oyunlarını okul bahçelerinde oynuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da öğrenciler geleneksel çocuk oyunlarını okul bahçelerinde oynuyor - Son Dakika
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