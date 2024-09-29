Batman\'da Otobüste Bonzai Ele Geçirildi

BATMAN'da şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcunun ayakkabı kutusunda 306 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Batman girişinde durdurulan bir şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, yolculardan birinin ayakkabı kutusunda 306 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
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