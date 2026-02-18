Batman'da Pankart Gerginliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da Pankart Gerginliği

18.02.2026 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da izinsiz asılan pankartların kaldırılması sırasında gerginlik yaşandı, bazı kişiler gözaltına alındı.

BATMAN'da kent merkezinde bir dernek tarafından izinsiz şekilde asılan pankartın kaldırılması sırasında gerginlik yaşandı; bazı kişiler gözaltına alındı.

Batman Belediyesi, bir dernek tarafından asılan pankartların kaldırılması için harekete geçti. Bu sırada dernek üyeleri, pankartların indirilmesine karşı çıktı. Kısa süreli gerginliğin yaşandığı olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, toplanan kalabalığa biber gazıyla müdahale ederken, bazı kişiler gözaltına alındı.

'GÖSTERİLEN UYGUN ALANLARA ASIM YAPILMADI'

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Furkan Nesli Derneği Batman Temsilciliğince mevzuata aykırı şekilde asılmaya çalışılan afişlerin belediye ekiplerimiz tarafından kaldırılmasına yönelik basına yansıyan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Gündeme konu olan afiş ve süslemelerin kaldırılmasıyla ilgili süreç ise tamamen 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile ilgili imar ve ilan-reklam mevzuatı kapsamında belediyemizce yürütülmüştür. Kamusal alanlar herkesin ortak kullanım alanıdır. Bu alanlarda herhangi bir kişi ya da kurumun izni ve teknik değerlendirmesi olmaksızın afiş, branda, pankart veya benzeri materyaller asması hukuken mümkün değildir. Mevzuat gereği bu tür uygulamaların belirlenen kurallara uygun şekilde yapılması zorunludur. Süreç içerisinde kamuya ait elektrik direklerine yolu üstten daraltacak ve trafik güvenliğini riske edecek şekilde mevzuata aykırı olarak asılan afişlerin kaldırılması gerektiği ilgili kişilere bildirilmiş; Furkan Nesli Derneği Batman Temsilciliği yetkililerine kendi derneklerine ait özel afişleri asmak istemeleri halinde uygun ve izinli alanlar tarafımızca iletilmiştir. 3 gün boyunca defaatle görüşmeler yapılmış ve diyalog kanalları açık tutulmuştur. Ancak yapılan uyarılara rağmen gösterilen uygun alanlara asım yapılmamış, afişlerin ısrarla mevzuata aykırı alanlara asılması yönünde girişimlerde bulunulmuştur. Mevzuata aykırı ve uygun olmayan yerlere asılan afişler belediye ekiplerimizce kaldırılmış, mevzuata uygun süsler ise yerinde bırakılmıştır. Buna rağmen, ekiplerimizin görevini icrası sırasında zabıta ve emniyet personeline mukavemet gösterilmiş; yaşanan arbede sırasında bir emniyet ve bir zabıta personeli yaralanmıştır. Gelişmeler üzerine müdahale zorunlu hale gelmiş olup, olaya karışan kişiler hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır. Batman Valiliği ve Batman Belediyesi olarak hem Ramazan'ın manevi iklimini yaşatmaya hem de kamu düzenini, şehir estetiğini ve kamu görevlilerinin güvenliğini sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Pankart Gerginliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

19:25
Nicolo Melli ameliyat olacak İşte parkelerden uzak kalacağı süre
Nicolo Melli ameliyat olacak! İşte parkelerden uzak kalacağı süre
19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
18:24
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 19:48:23. #7.11#
SON DAKİKA: Batman'da Pankart Gerginliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.