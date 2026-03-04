Batman\'da Ramazan Etkinlikleri

Batman'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri gerçekleştirildi.

Yunus Emre Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen programda, öğrencilere ramazan ayı ile ilgili hikayeler anlatıldı, boyama etkinliği ile öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliklerinin Batman'da da 4 gün boyunca süreceğini söyledi.

Ramazan ayının hoşgörü, sevgi, sabır ve birliktelik ayı olduğunu belirten Ciğer, "Bu ay bizim ortak değerimiz. Bu ayda çocuklarımızı davet ettik. Her gün yaklaşık 500 öğrencimiz bu çalışmalara katılıyor. Çocuklarımızı Nasreddin Hoca ve ramazan davulcusuyla buluşturuyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Leyla Subaşı da ramazan etkinliklerinin çok keyifli geçtiğini kaydetti.

Çeşitli etkinliklere katıldığını anlatan Subaşı, "Nasrettin Hoca'dan masallar dinledik, oyunlar oynadık." dedi.

Miraç Ali Gümüş ise katıldığı etkinliklerden çok keyif aldığını belirtti.