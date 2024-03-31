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Batman'da ruhsatsız 3 silah ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Batman'da ruhsatsız 3 silah ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

Batman\'da ruhsatsız 3 silah ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, oy kullanma işlemleri sırasında polis ekipleri, Bağlar Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve tabancaya ait fişek bulundu. Ayrıca, araçtan kaçmaya çalışan bir kişinin üst aramasında da ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Y.Y. ve T.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

31.03.2024 18:31  Güncelleme: 18:37
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Batman'da ruhsatsız 3 silah ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, oy kullanma işlemleri devam ettiği esnada, Bağlar Mahallesi'ndeki Selçuklu Ortaokulu civarında şüpheli bir araç polisten kaçmaya çalıştı.

Takip sonucu durdurulan araçta polis ekiplerince yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ile tabancaya ait fişek ele geçirildi.

Araçtan inip kaçmaya çalışan kişinin üst aramasında da ruhsatsız tabanca bulundu.

Olaya ilişkin Y.Y. ve T.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Batman, Bağlar, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da ruhsatsız 3 silah ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da ruhsatsız 3 silah ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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