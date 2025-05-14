Batman\'da Sağlıklı Yaşam Etkinliği

Batman'da, İl Sağlık Müdürlüğünce "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda Petrol Ofisi İlkokulu'nda hareketsiz yaşam nedeniyle oluşan obezite, diyabet ve kalp hastalıklarına karşı farkındalık oluşturulması amacıyla etkinlik yapıldı.
Çocukluk çağında aktif yaşam alışkanlıklarının önemi ve düzenli fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki etkilerinin anlatıldığı programda, fiziksel etkinlikler ve yürüyüş yapıldı.
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