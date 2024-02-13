Batman'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Şüpheliden 1'i Tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

Batman\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Şüpheliden 1\'i Tutuklandı

Batman'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13.02.2024 17:11
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Batman'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 3 uzun namlulu silah, 3 kurusıkı tabanca, 18 şarjör, 23 fişek, 18 namlusu kesilmiş kurusıkı tabanca gövdesi, 17 sürgü kapağı, sürgü, 8 sürgü tutucu pim, 9 şarjör alt kapağı, namlusu kesilmiş tabanca gövdesi, torna makinesi, 2 kilo 110 gram metamfetamin, 10 uyuşturucu nitelikte hap ve çok sayıda silah aksamı ile silah tamiratında kullanılan malzeme ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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