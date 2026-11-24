Batman'da sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı, bazı araçlar farlarını yaktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman kent merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldı. Caddelerde ilerleyen bazı araçların farlarını yaktığı görülürken sürücüler trafikte kontrollü ilerledi, cadde ve sokaklar sis altında kaldı.
Batman'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Kent merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalırken, caddelerde ilerleyen bazı araçların farlarını yaktığı görüldü.
Sürücüler, trafikte kontrollü ilerlerken cadde ve sokaklar da sis altında kaldı.
Kaynak: AA
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