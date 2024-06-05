Batman'da Tasarım ve Beceri Atölyelerinin Açılışı Yapıldı - Son Dakika
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Batman'da Tasarım ve Beceri Atölyelerinin Açılışı Yapıldı

Batman\'da Tasarım ve Beceri Atölyelerinin Açılışı Yapıldı

Batman'da TÜPRAŞ ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yapılan tasarım ve beceri atölyelerinin açılışı gerçekleştirildi. Vali Ekrem Canalp, törende yaptığı konuşmada, kentte kurulan tasarım ve beceri atölyelerinin sayısının artacağını belirtti. TÜPRAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Çiler Şengelir Teber ise projenin amacının öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak olduğunu söyledi.

05.06.2024 16:17
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Batman'da iki okulda yapımı tamamlanan tasarım ve beceri atölyelerinin açılışı gerçekleştirildi.

TÜPRAŞ ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğiyle "Enerjimiz Geleceğe: Kodluyorum, Modelliyorum, Üretiyorum Projesi" kapsamında Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu ile TOKİ Dumlupınar Ortaokulunda yapılan tasarım ve beceri atölyelerinin açılışı için tören düzenlendi.

Vali Ekrem Canalp, Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulundaki törende, kentte 2024 yılı itibarıyla 50 tasarım ve beceri atölyesi kurulduğunu, gelecek 2 yılda da 100 tasarım ve beceri atölyesi açılacağını söyledi.

Son 2 yılda teknolojiye yönelik yatırım ve çabaların sonucunun TÜBİTAK tarafından yapılan bölge finallerinde kendini gösterdiğini belirten Canalp, "8 ilin içerisinde Batman en fazla birincilik aldı. 17 birincilikten 7'sini alan il oldu. En fazla ikincilik ve üçüncülüğü de alan yine Batman oldu. Batman'da evlatlarımız için eğer kaynak ayırırsak, paramızı onlar için harcarsak öğrenciler çok güzel işler yapıyor." dedi.

Canalp, Batman'da yıllar boyunca hizmet eden ve yatırım yapan TÜPRAŞ'ın katkısının çok değerli olduğunu vurguladı.

TÜPRAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Çiler Şengelir Teber de projeyi 2018'de Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirdiklerini anlatarak, 7. ve 8. sınıfta okuyan öğrencileri bilim ve teknoloji ile desteklemeyi, tasarım becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Daha sonra TOKİ Dumlupınar Ortaokulu'na çevrim içi bağlantı ile atölyelerin açılışı yapıldı.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'da Tasarım ve Beceri Atölyelerinin Açılışı Yapıldı - Son Dakika

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