Batman'da Ters Laleler Doğaseverleri Büyülüyor - Son Dakika
30.05.2026 16:25
Sason ilçesindeki ters laleler, koruma altında ve 700 bin lira ceza ile korunuyor.

BATMAN'ın Sason ilçesindeki yüksek rakımlı yaylalarda açan ve halk arasında 'Ağlayan Gelin' ile 'Kerbela Çiçeği' olarak bilinen endemik ters laleler, oluşturdukları manzarayla doğaseverlerin ilgi odağı oldu. Helkıs Dağı'nda ters lalelerin olduğu noktaya çıkan Vali Ekrem Canalp, "Koruma altındaki bir tür olması dolayısıyla hiçbir şekilde zarar verilmemeli" dedi.

Sason ilçesinde baharın gelmesiyle dağ yamaçları ters lalelerle renklendi. İlçedeki yüksek rakımlı Helkıs Dağı ve Mereto Dağı eteklerinde açan ters laleler, bölgeye gelen doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor. Yaklaşık 75 santimetreye kadar uzayabilen ters laleler, her dalında aşağı doğru sarkan 6 çiçeğiyle dikkat çekiyor. Çiçeklerin ters şekilde büyümesi nedeniyle 'Ters Lale' adını alan bitki, Anadolu kültüründe hüznün ve sabrın sembolü olarak kabul ediliyor. Yüksek rakımlı yaylalarda doğal olarak yetişen endemik tür, ekolojik döngüsünü toprak altındaki soğanları sayesinde sürdürüyor. Çiçeklenme döneminin ardından bitki sararıp solsa da soğan kısmı toprak altında canlılığını koruyarak bir sonraki baharda yeniden filizleniyor. İlkbahar aylarında açan ve yaklaşık 1 ay ömrü olan ters laleler, koruma altında bulunuyor. Koparılması yasak olan endemik türe zarar veren veya koparanlara 700 bin lira idari para cezası uygulanıyor.

'GELECEK NESİLLERE HATIRA KALSIN'

Batman Valisi Ekrem Canalp, Helkıs Dağı eteklerinde yaptığı açıklamada, "Ters lalelerin bulunduğu noktaya kadar geldik. Bu tür koruma altındadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 5 ilde farklı şekilde bu ters laleleri görmek mümkün. Hemen hemen aynı rakımda yerlerde yer alıyor. Şu anda bulunmuş olduğumuz rakım da 1730 metre civarında. Koruma altındaki bir tür olması dolayısıyla hiçbir şekilde zarar verilmemesi gerekiyor. Gelecek nesillere güzel bir hatıra olarak kalsın bunlar. Bölgede de ters laleler şu anda yoğun şekilde açmış görünüyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Batman, Güncel, Sason, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
Ankara'da iki ayrı CHP mitingi! Katılım farkı dikkat çekti
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
Tarafını belli eden Mansur Yavaş'ın zor anları! Atılan slogan nedeniyle konuşamadı
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap
