Batman\'da Trafik Kazası: 2 Ölü

Batman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Muhammed Ç'nin (22) kullandığı 47 ADY 288 plakalı motosiklet, Petrol Mahallesi TPAO Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen yayaya çarptı.
Kazada, sürücü ile yaya ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
