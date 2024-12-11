Batman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6.3 kg Esrar Ele Geçirildi

Güncel

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelinin kent merkezine bağlı Oymataş köyündeki ikametine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 6 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.