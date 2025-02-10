Batman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 600 Gram Skunk ve 8 Bin 400 Lira Ele Geçirildi

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BATMAN'da, polis ekiplerinin şüphe üzerine üst araması yaptığı bir şüpheliden 600 gram skunk ve 8 bin 400 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen bir kişinin üzerinde yapılan aramada, satışa hazır 460 paket halinde 475 gram ve poşet içerisinde 125 gram olmak üzere toplamda 600 gram skunk ve 8 bin 400 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,