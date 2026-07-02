Batman\'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Üçyol mevkisinde şüpheli bir araç durduruldu.

Narkotik köpeği "Mailo" ile yapılan aramada, araçta zulalanmış 19 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.