Batman'da Vatandaş Temizlik İçin Elini Taşın Altına Koydu

Batman'da vatandaş belediyenin temizlemediği sokağı kendi süpürdü

BATMAN - Batman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden Hayrettin Şeker, belediye ekiplerinin uzun süredir temizlik yapmaması üzerine eline süpürgeyi alarak yaşadığı sokağı kendi imkanlarıyla temizledi.

Mahalle sakinlerinin de tepkisine neden olan temizlik sorunu, çevrede yaşayan vatandaşları isyan ettirdi. Hayrettin Şeker, özellikle çocukların oyun oynadığı alanların kirli olmasından şikayet ederek, "Günlerdir çöp ve toz içinde yaşıyoruz. Batman Belediyesine ait temizlik birimine bakan kişiler sokağımıza uğramıyor. Sokağı günde iki defa kendim temizliyorum. Ayda bir kez belki geliyorlar. Sokağı ben kendi imkanlarımla her seferinde temizlemeye çalışıyorum." dedi.

Vatandaşlar, Batman Belediyesi'ne temizlik hizmetlerinin aksatılmaması çağrısında bulunarak, mahallelerinin daha hijyenik ve yaşanabilir hale getirilmesini talep etti.