Batman'da Yağmur Duası Yapıldı

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Batman'da cuma namazı öncesi yağmur duası yapıldı

BATMAN - Batman İl Müftülüğü çağrısıyla kentteki tüm camilerde cuma namazı öncesi yağmur duası yapıldı.

Batman ve ilçelerinde son yılların en kurak kış mevsimlerinden birini yaşıyor. İl Müftülüğü çağrısıyla cuma namazı öncesi tüm camilerde bir araya gelen vatandaşlara din görevlisi tarafından merkezi sistemden, yaşanan kuraklığa dikkat çekilerek yağmur duası yapıldı. Vatandaşlar, camilerde yağmur duasına iştirak etti.