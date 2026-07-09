Batman\'da Yangın: Dağıtım Deposunda Kontrol Altına Alındı

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: YANICI MALZEMELER NEDENİYLE BÜYÜDÜ

Batman'da bir zincir marketin dağıtım deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Batman Belediyesi, yangına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Saat 02.45 sıralarında Kösetarla Köyü karşısında, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yolu üzerinde bulunan bir yerel marketlere ait ana dağıtım deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın alınmasının hemen ardından Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, tam donanımlı araç ve personeliyle kısa sürede olay yerine ulaşarak söndürme çalışmalarına başladı. Depoda bulunan yanıcı malzemeler nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait 14 itfaiye aracının yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğüne ait 10, İl Jandarma Komutanlığına ait 2 TOMA aracı, Orman işletme müdürlüğüne ait 3 tanker ve 1 arazöz ile çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri de müdahale etti. Ekipler, yangının çevredeki tesislere sıçramaması ve kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf etti. Vali ve Belediye Başkan Vekilimiz Ekrem Canalp da olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Yetkililerden yangının son durumu hakkında bilgi alan Vali ve Belediye Başkan Vekilimiz Ekrem Canalp, tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek görev yapan ekiplere kolaylıklar diledi. Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zorlu şartlara rağmen profesyonel müdahalesiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, saat 05.00 itibarıyla söndürme ve soğutma çalışmaları yoğun şekilde devam etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatılırken, Batman Belediyesi olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla her türlü acil duruma karşı 7 gün 24 saat görev başında olmaya devam ediyoruz" denildi.

Bayram AYHAN/BATMAN,