Batman'da Yangın: Dağıtım Deposunda Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da Yangın: Dağıtım Deposunda Kontrol Altına Alındı

Batman\'da Yangın: Dağıtım Deposunda Kontrol Altına Alındı
09.07.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'daki market dağıtım deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: YANICI MALZEMELER NEDENİYLE BÜYÜDÜ

Batman'da bir zincir marketin dağıtım deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Batman Belediyesi, yangına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Saat 02.45 sıralarında Kösetarla Köyü karşısında, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yolu üzerinde bulunan bir yerel marketlere ait ana dağıtım deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın alınmasının hemen ardından Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, tam donanımlı araç ve personeliyle kısa sürede olay yerine ulaşarak söndürme çalışmalarına başladı. Depoda bulunan yanıcı malzemeler nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait 14 itfaiye aracının yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğüne ait 10, İl Jandarma Komutanlığına ait 2 TOMA aracı, Orman işletme müdürlüğüne ait 3 tanker ve 1 arazöz ile çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri de müdahale etti. Ekipler, yangının çevredeki tesislere sıçramaması ve kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf etti. Vali ve Belediye Başkan Vekilimiz Ekrem Canalp da olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Yetkililerden yangının son durumu hakkında bilgi alan Vali ve Belediye Başkan Vekilimiz Ekrem Canalp, tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek görev yapan ekiplere kolaylıklar diledi. Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zorlu şartlara rağmen profesyonel müdahalesiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, saat 05.00 itibarıyla söndürme ve soğutma çalışmaları yoğun şekilde devam etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatılırken, Batman Belediyesi olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla her türlü acil duruma karşı 7 gün 24 saat görev başında olmaya devam ediyoruz" denildi.

Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Belediye, 3. Sayfa, İtfaiye, Batman, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Yangın: Dağıtım Deposunda Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef’e ulaştı Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef'e ulaştı
Belçika’dan ABD’ye net mesaj: NATO’nun 5. maddesi gündeme geldi Belçika'dan ABD'ye net mesaj: NATO'nun 5. maddesi gündeme geldi
İstanbul’daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı İstanbul'daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı
Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı
ABD’den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
Emekliler merakla bekliyordu İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim Emekliler merakla bekliyordu! İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim

09:36
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
09:31
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
09:08
Bukele’den tarihe geçen operasyon 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
Bukele'den tarihe geçen operasyon! 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
08:42
Ankara’dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere’de yeniden değiştirdi
Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi
08:13
Trump’tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
07:38
Meloni’nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti
Meloni'nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 10:29:24. #7.12#
SON DAKİKA: Batman'da Yangın: Dağıtım Deposunda Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.