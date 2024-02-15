Batman'da yapımı tamamlanan taziyeevinin açılışı yapıldı - Son Dakika
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Batman'da yapımı tamamlanan taziyeevinin açılışı yapıldı

Batman\'da yapımı tamamlanan taziyeevinin açılışı yapıldı

Batman'da Hacı Abdurrahman Ekinci Vakfı tarafından yapılan taziyeevinin açılışı Vali Ekrem Canalp tarafından gerçekleştirildi. Vali Canalp, taziyeevinin hayırlı olmasını diledi ve vakfa teşekkür belgesi takdim etti.

15.02.2024 17:15  Güncelleme: 17:18
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Batman'da yapımı tamamlanan taziyeevinin açılışı Vali Ekrem Canalp tarafından yapıldı.

Kardelen Mahallesinde Hacı Abdurrahman Ekinci Vakfı tarafından merhum Fehime Ekinci adına yaptırılan taziyeevinin açılışında konuşan Vali Canalp, taziyevinin hayırlı olmasını diledi.

Hacı Abdurrahman Ekinci Vakfına yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür belgesi takdim eden Canalp, daha sonra taziyeevinde mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'da yapımı tamamlanan taziyeevinin açılışı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da yapımı tamamlanan taziyeevinin açılışı yapıldı - Son Dakika
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