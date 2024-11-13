Batman'da yasa dışı protesto eylemlerine katıldığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte gerçekleştirilen yasa dışı protesto eylemlerine katıldığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.
Şüphelinin üst aramasında, içinde boya olan 9 balon, lazer, pet şişe içerisinde tiner ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Batman'da Yasa Dışı Protesto Tutuklaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?