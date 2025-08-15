Batman\'da Yaz Kursları Başladı

Batman'da DENEYAP Atölyesinde yaz kursları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Petrolket Gençlik Merkezinde açılan DENEYAP Atölyesinde devam eden yaz kurslarında 50 öğrenci eğitim alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrolkent Gençlik Merkezi Müdürü Osman Veysel Özdaş, temmuz ayında başlayan eğitimlerin ay sonuna kadar süreceğini kaydetti.

DENEYAP Atölyesinde öğrencilere teknolojiyi tanıtıp yapılacak projelerde keyifli bir zaman geçirmeyi hedeflediklerini belirten Özdaş, şunları kaydetti:

"Yaz okulumuzda öğrencilerimiz tasarım, üretim ve robotik kodlama eğitimleri görüyor. Bu yaz tatilinde öğrencilerimizle birlikte teknoloji dolu bir serüvene çıktık. Yaz okulu kapsamında düzenlediğimiz derslerde, gençler hem yaratıcı düşünme becerilerini geliştirdiler hem de gerçek dünya problemlerine çözüm üreten projeler tasarlıyorlar."