Batman\'da Yoğun Kar Yağışı 236 Yerleşim Yerinin Yolunu Kapadı

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BATMAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle 123 köy ve 113 mezra olmak üzere toplam 236 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçelerden Sason'da 56 köy ve 59 mezra, Kozluk'ta 13 köy ve 41 mezra, Gercüş'te 54 köy ve 13 mezra yolu olmak üzere toplam 236 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, toplam uzunluğu 1106 kilometre olan yolların açılması için 59 makine ve araçla çalışma başlattı. )

Haber-Kamera: Bayram AYHAN-Sayım ÖZMEN/BATMAN,