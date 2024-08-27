Batman'da Yöresel Lezzetlerin Sunulduğu Kadın Girişimci Lokantası - Son Dakika
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Batman'da Yöresel Lezzetlerin Sunulduğu Kadın Girişimci Lokantası

Batman'da 7 kadın girişimci tarafından açılan lokantada yöresel lezzetler müşterilerin beğenisine sunuluyor. Petrolkent Üreten Kadınlar Kooperatifi tarafından işletilen lokantada Şam börek başta olmak üzere birçok yöresel yemek tadılabiliyor. Kadınlar, kooperatif aracılığıyla yöresel yemekleri tanıtmak ve aile ekonomilerine katkıda bulunmak amacıyla lokantayı açtı.

27.08.2024 11:16
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Batman'da, 7 kadın girişimci tarafından açılan lokantada yöresel lezzetler müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Kentte 3 yıl önce 7 kadının bir araya gelmesiyle Petrolkent Üreten Kadınlar Kooperatifi kuruldu. Batman'a özgü yemekler ve el sanatları ürünleri satarak kazanç elde eden kadınlar, daha sonra lokanta açtı.

Lokantada, Batman'ın tescilli yemeği Şam börek başta olmak üzere bir çok yöresel lezzet tadılabiliyor.

Petrolkent Üreten Kadınlar Kooperatifi Başkanı Hülya Afşin, AA muhabirine, kooperatifi, yöresel yemekleri tanıtmak ve elde edilen gelirle kadınların aile ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla kurduklarını, bu kapsamda kent merkezinde bir lokanta açtıklarını kaydetti.

Lokantada satışa sundukları Şam börek çok talep görünce ürün çeşidini artırdıklarını anlatan Afşin, "Mumbar dolması, içli köfte, güveç, haşlama, yöremizde talep edilen, esnafın tercih ettiği bütün yemekleri kooperatif bünyemizde hazırlıyoruz." dedi.

Menülerin her gün değiştiğini ve müşterilerine her gün farklı lezzetler tattırdıklarını aktaran Afşin, talebin çok fazla olduğunu bildirdi.

Yemek fiyatlarını piyasanın altında tuttuklarını dile getiren Afşin, "Yöresel yemeklerimizi, temiz ve güvenilir ve uygun bir maliyetle halkımıza nasıl ulaştırabiliriz, diye yola çıktık ve piyasanın her zaman altında fiyatlarımızla halka hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Özel günlere özel yemekler

Afşin, işletmeyi büyüterek daha fazla kadın istihdamı oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Vatandaşların özel günleri için de yemek yaptıklarını aktaran Afşin, "Özellikle sünnet, kadınların gün menüleri, doğum günleri ve taziyeler için yemekler yapıyoruz. Bütün halkımızı her zaman bekliyoruz. Sabah saat 00.07'de kooperatifimizi açıyoruz, akşam 17.00'ye kadar çalışıyoruz. Yemek siparişlerimiz olduğu zaman mesai kavramı gözetmeden 7/24 kadınlarla burada hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kooperatif üyesi Ayhan Budak da "Hepimiz buranın üyesiyiz, çalışanıyız. Aile ekonomisine katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Burada gözleme, sac ekmeği, peynirli ve patatesli börek yapıyoruz. Güvecimiz çok beğeniliyor." dedi.

Müşterilerden Fikret Badem ise yöresel yemekler için kadınların kurduğu lokantayı tercih ettiğini dile getirdi.

Esnaf olduğunu kaydeden Badem, "Burası çok temiz bir mekan. Arkadaşımla birlikte mumbar dolması yemeğe geldik. Çok da güzel yapıyorlar. Hepsinin eline sağlık. Yöresel yemekleri başka yerde bulamadığımız için buraya geliyoruz. Ortam da çok güzel. Fiyatları da çok uygun." diye konuştu.

Kaynak: AA

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