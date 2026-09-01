Batman'daki spor salonu yangınında hayatını kaybeden 3 kişi için soruşturmada 2 işletme sahibi tutuklandı, 3 çalışan serbest
Batman'da bir spor salonunun sauna kısmında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 işletme sahibi tutuklanırken, 1'i adli kontrolle 3 çalışan serbest bırakıldı. Yangında hayatını kaybedenlerden ikisinin Çocuk Evleri Sitesi'nde görevli olduğu öğrenildi.
BATMAN'da 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı spor salonundaki yangına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 2 işletme sahibi tutuklandı, 3 çalışan ise serbest bırakıldı.
Gültepe Mahallesi'ndeki bir spor salonunun sauna kısmında, 30 Ağustos akşamı yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrol altına alınan yangından etkilenen 3'ü ağır yaralı toplam 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Şanzime Sarıgül (44), Emine Yani (42) ve iki çocuk annesi Gülsüm Öztekin Tunç (43) hayatını kaybetti. Sarıgül ve Yani'nin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde görev yaptığı öğrenildi. Ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 2 işletme sahibi ile 3 çalışan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 işletme sahibi tutuklandı. 1'i adli kontrolle 3 çalışan ise serbest bırakıldı.
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