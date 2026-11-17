Batman Gercüş'te mermi isabet eden 10 yaşındaki çocuk Mardin'e sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde arkadaşlarıyla top oynayan 10 yaşındaki çocuğun karın bölgesine mermi isabet etti. İlk müdahalesi Midyat Devlet Hastanesi'nde yapılan yaralı çocuk, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Batman'ın Gercüş ilçesinde sokakta top oynarken mermi isabet eden çocuk yaralandı.
Kayapınar beldesinde sokakta arkadaşlarıyla top oynayan 10 yaşındaki F.G'nin karın bölgesine mermi isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
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